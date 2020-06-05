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Aktüel

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı’dan kafelere korona virüs denetimi

Bağcılar Belediyesi, kontrollü normalleşme dönemi ile yeniden açılan kafeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:51:02 -
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı’dan kafelere korona virüs denetimi

Bağcılar Belediyesi, kontrollü normalleşme dönemi ile yeniden açılan kafeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi. Denetime katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı müşterileri ve işletme sahiplerini tedbirler konusunda uyardı.


Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran’da yayınlanan genelge ile yeniden faaliyete geçen kafelerde denetim gerçekleştirdi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da denetimlere katıldı. Kafe ve restoranları gezen Başkan Çağırıcı, müşteriler ile işletme sahiplerini korona virüs tedbirleri noktasında uyardı. Kafe çalışanlarının eldiven ve maske kullanımına bakılan denetimde, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da inceleme yapıldı.


Denetimlerde işletme sahiplerini bilgilendiren Bağcılar Belediyesi’nde görevli zabıta personellrinden bir tanesi, “Normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranlarımız tekrar açıldı. Ama normal hayata dönüyoruz diye tedbirleri elden bırakmadık. Sosyal mesafe kuralına uyduğumuz zaman virüsün ortadan kalkacağını biliyoruz. Kafelerde genel olarak bir olumsuzluk görmedik. Gerek esnafımız gerekse vatandaşımız bu konuda çok bilinçliler. Bugün yaptığımız 10’uncu kafe denetimi oldu. Herhangi bir aksaklık görmedik. Hepimiz toplumca bu durumun bilincindeyiz” dedi.

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