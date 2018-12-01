Bagajı açtığı anda... Kim olduğu anlaşılınca ortalık karıştı!

Olay, saat 07.30 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, UBER aracıyla havalimanına yolcu almaya gelen Recep Yıldırım, bagajı açtığında müdahaleye uğradı.

Taksici olduğu ileri sürülen şahıslar tarafından tartaklanan sürücü Yıldırım, şahıslarla tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışma sonucunda Yıldırım aracından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Sürücünün cep telefonu ile görüntü kaydı yaptığını fark eden şahıslarla arbede yaşandı.

Kaynak: İHA