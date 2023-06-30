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Gündem Bağ yolunda yürüyüş yapanlar buldu! Dehşete düşüren olay! Kazdıkça çıktı
Gündem

Bağ yolunda yürüyüş yapanlar buldu! Dehşete düşüren olay! Kazdıkça çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 12:29:00 -
Bağ yolunda yürüyüş yapanlar buldu! Dehşete düşüren olay! Kazdıkça çıktı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda insan kemikleri bulundu. Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda insan kemikleri bulundu. Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karaahmetli Mahallesi'nde bağ yolundan dönen vatandaşlar, yağışların etkisiyle toprağın aşındığı yol kenarındaki eğimli arazide insan kemikleri olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başlattıkları kazı çalışmasında kafatası dahil birçok kemik parçası çıkardı.

Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

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