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Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor

Bafra Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ücretsiz Yaz Spor Okullarını 6 branşta başlatıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:39
Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor

Bafra Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ücretsiz Yaz Spor Okullarını 6 branşta başlatıyor.


Çocukların tatilde boş zamanlarını değerlendirerek, spora ilgilerinin artırılması için belediye tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okullarının kayıtları devam ediyor. 24 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak olan Yaz Spor Okullarında, 6 branşta kurs verilecek.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç bu yıl da Yaz Spor Okullarına ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek konu hakkında şunları söyledi: “7-14 yaş çocuklarımıza hitap eden Yaz Spor Okullarımızın kayıtları devam ediyor. Kayıtlar Eski Kapalı Spor Salonunda görevli arkadaşlarımız tarafından alınıyor. Çocuklarımızın kurs göreceği Yaz Spor Okullarında futbol, yüzme, basketbol, voleybol, güreş ve jimnastik dallarında faaliyet olacak. Antrenör olarak futbolda Yusuf Danışmaz, basketbolda Nizamettin Taşçı, yüzmede Yücel Cengiz, voleybolda Volkan Karaman, güreşte Muhammet Kurtbey, cimnastikte ise Tamer Turan görev alacak.”


Çocukların boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi için Yaz Spor Okullarının iyi bir avantaj sağladığını belirten Başkan Kılıç, “Çocuklarımızın sportif faaliyetlere ilgi göstermesi ve her yıl bu ilginin artması bizleri mutlu ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:39
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