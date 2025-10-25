Bafra’da dehşet anları! Genç bir hayat bir anda söndü
Samsun’un Bafra ilçesinde yürekleri yakan bir kaza yaşandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 13 yaşındaki Asaf Eren hayatını kaybetti. Arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken kaza yapan çocuklardan biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam Samsun-Sinop kara yolunda yaşandı. Mustafa H.Ş. (29) yönetimindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde sol şeride geçen B.C. (14) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletteki sürücü B.C. ve arkasında oturan Asaf Eren yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Asaf Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Mustafa H.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.