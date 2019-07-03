0553 313 94 23

Bafra Ovası’nda kavun hasadına başlandı

Samsun’un Bafra Ovası’nda kavun hasadına başlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:53
Bafra Ovası’nda kavun hasadına başlandı

Samsun’un Bafra Ovası’nda kavun hasadına başlandı.


9 bin 500 dönüm alanda kavun ekimi yapılan Bafra Ovası’nda kavun üreticileri girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve kavun fiyatlarının düşük olmasından yakınarak yetkililerden gübre, mazot fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünlerine verilen desteklerin arttırılmasını istedi. Ovada yapılan ilk hasadı yerinde inceleyen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri ilk kavun hasadı yapan üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi.


Türbe Mahallesi’nden üreticisi Sezayi Ayhan, “Bu sene ilk hasadımızı yapıyoruz. İlk hasat olmasına rağmen hiç memnun değiliz. Malın fiyatları hasat başlamadan düşmeye başladı. Bir hafta sonrasını göremiyoruz. Bu seneki girdiler önceki seneye göre yüzde yüz arttı. Ama mal fiyatları geçen senenin altında. Allah bu çiftçinin yardımcısı olsun" dedi.


Fener Mahallesi’nden üretici Bayram Halıcı, “45 senedir tarımın içindeyim. Her sene aynı. Ya nasip ya nasip bu sene olmasa seneye olur diyerek tarıma devam ediyoruz" diye konuştu.


Bafra Sebze Üreticileri Başkanı Süleyman Tulum, “Şu an çiftçinin görünüşe göre durumu çok vahim. Geçen sene ilk hasatlar 1 buçuk liradan oldu. Bu sene ilk hasat fiyat belli değil. Yani 60 kuruş,70 kuruştan bahsediyorlar. Maliyetle sürekli artıyor" şeklinde konuştu.


Ziraat Odası başkanı Osman Tosuner ise, "Çiftçinin yok olmaması, göçün önlenmesi, köylerin boşalmaması için tarımın herkesimine, tarım ürünlerine destek verilmesi lazım. Üreticinin aşırı bir şekilde gideri var. Bafra Ovası’nın Türkiye’ye 11 ay bakacak kapasitesi var. Yüzde 80’i kara toprak üzerine kurulmuş bir ovaya sahibiz. Bafra Ovası olarak her türlü üründe organik tarıma dönmüş durumdayız. Tarımda hiç sınır ayırmadan tüm ürün yapan çiftçilere yüzde 50 destek verilmesi lazım” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan, mesaiye yürüyerek gidip geliyor
    1. Başkan, mesaiye yürüyerek gidip geliyor
    2. Asya borsaları
    3. (Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle..
    4. Kimliğini göstermek istemeyen genç,..
    5. Yurt içi piyasalar enflasyon..
    6. Van ve Hakkari’den Irak’a turizm..
    7. Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    8. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    9. (Özel) Esenyurt’ta abart egzozlu..
    10. Kürtün’de yalnız yaşayan yaşlılara..
    11. Hırsızlar onlarca köpeği susuz..
    12. Kalpte üfürüm tehlikeli mi
    13. Amanos kırsalında bir terörist ölü..
    14. Erdoğan’a yakın isim: Japonya'da alarm..
    15. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    16. Derman İskender Över kimdir? Küçük..
    17. Bakırköy'de trafik kazası: Yaralılar var
    18. GÜNDEM / 3 Temmuz 2019
    19. KYK borçları siliniyor mu son dakika
    20. Şarkışla’da 59 kök Hint keneviri ele..
    21. İzmir’de alacak-verecek kavgası kanlı..
    22. Amanos Dağları kırsalında bir terörist..
    23. Bafra Ovası’nda kavun hasadına başlandı
    24. Yıldız meyvesi | Tüm dünyanın hayran..
    25. Kazada anne oğul ölümden döndü
    26. Samsun’da otomobil aydınlatma direğine..
    27. Kavgada silahın kabzasıyla başına..
    28. Diyarbakır’da suların akmadığını iddia..
    29. Diyarbakır’da terörün finans kaynağına..
    30. Dev operasyon! 5 milyon 430 bin ele..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama
    Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Suriyeli provokasyonunu başlatan grup belli oldu! Emniyet sürek avı başlattı
    Suriyeli provokasyonunu başlatan grup belli oldu! Emniyet sürek avı başlattı