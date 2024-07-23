BAE'ye satılacaktı! Yapı Kredi ünlü bankayı satın aldı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılması gündeme gelen Yapı Kredi, Almanya'dan banka satın aldı.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 27 Nisan 2022'de Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının satın alınmasına karar verildiğini açıklamıştı.
Banka bugün yaptığı açıklamayla devir işleminin tamamlandığını açıkladı.
Bankadan Kamuya Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinlerin alınığı ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Yapı Kredi'ye devrinin 23.07.2024 tarihinde tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG'nin sermayesi 24 Temmuz 2024 tarihinde tamamı Bankamız tarafından nakden karşılanmak üzere 60 milyon euro artırılarak 65.500.251,63 euroya çıkarılacaktır" ifadeleri yer aldı.