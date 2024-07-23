  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BAE'ye satılacaktı! Yapı Kredi ünlü bankayı satın aldı
Ekonomi

BAE'ye satılacaktı! Yapı Kredi ünlü bankayı satın aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 21:51:00 -
BAE'ye satılacaktı! Yapı Kredi ünlü bankayı satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılması gündeme gelen Yapı Kredi, Almanya'dan banka satın aldı.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 27 Nisan 2022'de Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının satın alınmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Banka bugün yaptığı açıklamayla devir işleminin tamamlandığını açıkladı.

Bankadan Kamuya Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinlerin alınığı ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Yapı Kredi'ye devrinin 23.07.2024 tarihinde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG'nin sermayesi 24 Temmuz 2024 tarihinde tamamı Bankamız tarafından nakden karşılanmak üzere 60 milyon euro artırılarak 65.500.251,63 euroya çıkarılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Koç Holding’den flaş Yapı Kredi kararı! Satacak
Koç Holding’den flaş Yapı Kredi kararı! Satacak

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koç Holding’den flaş Yapı Kredi kararı! Satacak

Yapı Kredi Bankası müşterisi yaralı: Çökme yaşandı
Yapı Kredi Bankası müşterisi yaralı: Çökme yaşandı

Gündem

Yapı Kredi Bankası müşterisi yaralı: Çökme yaşandı

'Yapı Kredi o ülkeye satılacak' deniyordu! Koç Grubu KAP'a bildirdi
'Yapı Kredi o ülkeye satılacak' deniyordu! Koç Grubu KAP'a bildirdi

Ekonomi

'Yapı Kredi o ülkeye satılacak' deniyordu! Koç Grubu KAP'a bildirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23