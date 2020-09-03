BAE’nin veliahtları ateşle oynuyor

Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Altıntaş, “BAE, Araplar Birliği’nin aldığı karardan çıkmıştır. Tavırları ümmete ihanet derecesine varmaktadır. Türkiye’nin İslam dünyasının lideri konumuna yükselmesi BAE’yi rahatsız etmektedir. Bu nedenle Türkiye karşıtı politika uygulamaktadır” dedi. BAE’ni Arap Birliği’nin aldığı karara da sırt döndüğünü kaydeden Altıntaş, “BAE, Araplar Birliği’nin aldığı karardan çıkmıştır. Hiçbir Arap ülkesi Filistin sorunu çözülmeden tek başına İsrail ile barış anlaşması imzalanamayacağı yönündeki karardan çıkmıştır. Onların siyasi liderleri bunu istese de BAE halkı bu yakınlaşmayı asla kabul etmiyor. Siyasi liderlerinin istediği bir şey bu. Türkiye İslam ülkelerinin liderliğini almıştır. Türkiye’ye olan hasmane tutumu da buradan gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Devlet değil, ihanet aşireti

Gazeteci yazar Murat Özer, “BAE bir ihanet aşiretidir. BAE, İsrail’in uydusudur. İsrail ne derse ona yapıyor. Yani İsrail’in taşeronudur. BAE adımlarını Siyonistlerin hesabına göre atar. Şu konjonktürde baktığımızda BAE ateşle oynuyor” şeklinde konuştu. BAE’nin Türkiye karşıtı politika izlemesine de değinen Özer, “Şu konjonktürde baktığımızda BAE ateşle oynuyor. Türkiye gerektiğinde gerekli cevabı verecektir. Her yerde Türkiye’nin ayağına dolanması da tesadüfü değildir. Uydu bir devlet olmanın görevini yapıyor. Osmanlı’ya ihanet eden adamların torunları tarafından yönetilen bir aşiret devletçiğinden bahsediyoruz. Devlet demek bile doğru olmaz” değerlendirmesinde bulundu.