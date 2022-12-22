BAE'liler Türkiye'ye o ismi almaya geliyor! Reddedilemeyecek bir teklif sunacaklar
BAE ekibi Al Sharjah, Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Enner Valencia'nın transferi için Fenerbahçe ile görüşmeye geliyor.
BAE ekibi Al Sharjah, Dünya Kupası'ndaki performansıyla herkesin dikkatini çeken Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Dubai Sports'un haberine göre kulübe yakın kaynaklar Al Sharjah takımı Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Yönetimin bu doğrultuda çalışmalara başladığı ve Fenerbahçe kulübüyle görüşeceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüp bu konu hakkında ocak ayında nasıl bir karar verecek merakla bekleniyor.
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe ve Ekvador formasıyla 26 maçta 18 gol attı, 4 asist yaptı.