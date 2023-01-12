BAE’li dünya devinden Türkiye adımı! Bodrum ve İzmir'de harıl harıl arıyorlar

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, Türkiye'de kabin memuru arayışını sürdürüyor.

Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 16 Ocak 2023 Bodrum Hotel La Quinta by Wyndham’da, 31 Ocak 2023 tarihinde ise İzmir Movenpick Hotel’de değerlendirme günleri düzenliyor.

Emirates kabin ekibinin tamamına, havayolunun Dubai'deki tesisinde eğitim sunacak.

Kariyerlerine yeni bir başlangıç yapmayı planlayan adayların, İngilizce dilinde yazılmış güncel bir özgeçmiş (CV) ve yeni çekilmiş bir fotoğraf ile internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Değerlendirme süreci ile ilgili gereklilikler hakkında daha fazla bilgi şirketin resmi internet sayfasındaki kariyer bölümünde yer alıyor.

Emirates'ten yapılan açıklamada, adayların tüm günü mülakat alanında geçirecek şekilde hazırlıklı gelmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Airporthaber