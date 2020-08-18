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Aktüel

BAE'li bir grup aktivist, İsrail-BAE anlaşmasını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 03:57:37 -
BAE'li bir grup aktivist, İsrail-BAE anlaşmasını reddetti

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) aktivistler, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına karşı çıktı.

Aralarında akademisyen Yusuf Halife el-Yusuf, Körfez Diyalog ve Araştırma Merkezi Başkanı Said Nasır et-Tuneyci, iş adamı Ali Hasan el-Hammadi ve Ümmet Partisi Genel Sekreteri Hasan Ahmed Hasan ed-Dikki'nin de bulunduğu 20 BAE'li aktivist, normalleşme anlaşmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ile varılan anlaşmanın BAE halkını temsil etmediği ve bu nedenle reddedildiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, BAE'de yürürlükte olan "İsrail'in boykot edilmesiyle" ilgili kanun maddesine ve anayasanın "Dış politikada, Arap ve İslam meselelerinin desteklenmesi hedeflenir" içerikli 12. maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

Anlaşmanın, "İsrail'in yayılmacılığını engelleyeceği ve Müslümanlara Mescid-i Aksa'da namaz kılma fırsatı vereceği" yönünde BAE basınında yer alan söylemlerin dayanağı bulunmayan argümanlar olduğu kaydedilen açıklamada, normalleşmenin realitede İsrail'in Filistin topraklarında hak sahibi olduğunu kabul etme anlamına geldiği savunuldu.

Aktivistler, BAE'de ifade özgürlüğü olmaması ve devlet politikalarına karşı çıkanların hapis cezası alması nedeniyle, halkın bu duruma sessiz kaldığını, ancak bunun anlaşmayı kabul ettikleri anlamına gelmediğini aktardı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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