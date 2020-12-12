  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı
Aktüel

BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 07:12:33 -
BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı

KUDÜS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlunun İsrail'deki "Beitar Jerusalem" futbol takımının hisselerinin yüzde 50'sini satın alması, takımın taraftarları arasında kavgaya yol açtı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre satışı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında kavga yaşandı.

Taraftarlar arasında çıkan arbedenin ardından İsrail polisi, takımın Al Nahyan tarafından satın alınmasına karşı çıkan grubun kulübün Kudüs'teki stadı yakınında protesto düzenlemesinin ardından 5 taraftarı gözaltına aldı.

Kudüs'ün en büyük futbol kulüplerinden "Beitar Jerusalem" taraftarlarının ırkçılığı, Araplara ve Müslümanlara düşmanlıkları ve saflarında Arap veya Müslüman oyuncuları görmeyi reddetmeleriyle tanınıyor.

İsrail medyasında geçen haberde, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan, "Beitar Kudüs" kulübünün yüzde 50 hissesini satın aldığı belirtilmişti.

İsrail'in resmi Kan kanalına göre, Al Nahyan önümüzdeki 10 yıl boyunca kulübe 300 milyon şekel (yaklaşık 91,7 milyon dolar) yatırım yapmayı taahhüt etti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Muğla ve Aydın kentlerini kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay