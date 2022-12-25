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Dünya BAE'den Ukrayna kararı
Dünya

BAE'den Ukrayna kararı

BAE, Ukrayna'ya 2 bin 500 jeneratör gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:59:00 -
BAE'den Ukrayna kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'nın kritik altyapı tesislerini hedef almasının ardından büyük bir enerji krizi yaşayan Ukrayna'ya yeni bir yardım göndermeye hazırlanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kış mevsiminin gelmesiyle soğuk havayla mücadele etmeye çalışan Ukrayna halkına yaklaşık 2 bin 500 jeneratör gönderileceği belirtildi. BAE'nin bin 200 jeneratörü bugün Polonya'nın başkenti Varşova'ya sevk edeceği, kalanını ise Ocak ayına kadar teslim edeceği aktarıldı.

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