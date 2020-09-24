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Dünya BAE'den sonra Filistin ihanetine bir Arap ülkesi daha katılacak
Dünya

BAE'den sonra Filistin ihanetine bir Arap ülkesi daha katılacak

Terör devleti İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'den sonra bir Arap ülkesini daha gözüne kestirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:55:00 -
BAE'den sonra Filistin ihanetine bir Arap ülkesi daha katılacak

Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail’le anlaştı. Anlaşma sonrası İsrail’in gözünü farklı Arap ülkelerine dikmesi dünya basınına yansıdı.

Terör devleti İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, açıklamalarda bulundu.

Erdan, "İsrail'in birkaç hafta içinde bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalamasını umuyorum" dedi.

Erdan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği demeçte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından yeni bir Arap ülkesiyle daha iş birliği yapmak istediklerini resmen açıkladı.

Erdan, söz konusu ülkenin hangisi olduğuna ilişkin ise kesin bilgi vermedi.

İsrail için Sudan'ı işaret eden bazı gelişmeler basına yansımıştı.

Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle BAE'de bir araya gelmişti. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti.

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