BAE’den Lübnan medyasına talimat: Türkiye’ye saldırın

Lübnan’daki patlama sonrası Türkiye düşmanları bölgede aktif rol oynamaya çalışıyor. Başta Fransa olmak üzere Türkiye’nin egemenlik haklarına karşı çıkan batı ülkeleri ve kuklaları, Lübnan’da etkili olarak Türkiye’yi saf dışı bırakmaya çalışıyor. Söz konusu ülkelerin Lübnan’a destek eli uzatmak yerine Türkiye aleyhtarlığı yaparak güç kazanmaya çalışması dikkatlerden kaçmıyor.

Ankara, Lübnan’a kullanması için Mersin Limanı’nı açabileceklerini ve yaralıların Türkiye’de tedavi edilebileceğini söylerken birtakım ülkeler Lübnan’a yardım etmek yerine fitne peşinde koşarak bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışıyor.

Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan’a giderek alenen, “Biz olmazsak Türkler olacak” demesi ve batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye karşıtı talimatları, duydukları nefretin boyutunu gözler önüne serdi.

“Türkiye’ye saldırın”

BAE’nin Lübnan’da fonladığı medya organlarına, Türkiye aleyhtarlığı yapmalarını söylediği belirtildi. Arabic Post’un haberine göre, Lübnan’daki basın kuruluşları ve mensuplarına, “Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardımların görmezden gelinmesi ve Türkiye'ye karşı yaygın bir saldırı başlatılması” emri verildi.