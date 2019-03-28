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BAE'den Arap ülkelerine küstah çağrı: Krizi çözün, ilişkileri normalleştirin

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini kesmesini eleştirerek, "Onlarla diplomatik ilişkiler kurmamak çok büyük hataydı. Sorunların çözülmesi gerek" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 17:32
BAE'den Arap ülkelerine küstah çağrı: Krizi çözün, ilişkileri normalleştirin

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişki içerisinde olmamasını eleştirerek, 'Yıllar önce İsrail ile ilişkileri kesme kararı almak hatalıydı.' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Karkaş ülkesinin yayın organı The National haber sitesine verdiği röportajda İsrail ile ilişkilere binaen önemli açıklamalarda bulundu.

"İsrail ile ilişkileri kesmek hataydı"

Daha istikrarlı bir Ortadoğu için İsrail ile ilişkilerin önemli olduğunu belirten Kırkaş, "Geriye dönüp baktığımızda, İsrail ile ilişkileri kesme kararı yanlış bir karardı." dedi.

Sorunların politik yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Karkaş," Önümüzdeki yıllarda Arap ülkeleri ve İsrail arasında küçük ikili anlaşmalar ve politikacı ve sporcuların ziyaretlerine şahit olabiliriz." ifadelerine yer vererek Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşeceğinin sinyallerini verdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:32
  1. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Karkaş

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  • abidinabidin20 dk önce
    Siyonist yalakası. şerefsiz satılık köpek

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