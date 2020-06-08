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Dünya

BAE'den alçak saldırı! Türk askerleri de orada

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:48:00 - 2020-06-08 09:56:22
BAE'den alçak saldırı! Türk askerleri de orada

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, savaş suçlusu darbeci Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları, Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini hedef aldı.

Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastanede ve ambulanslarda maddi hasar meydana geldi.

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Yorumlar

Harun

Bae yerle bir edilmeli,neyi bekliyoruz ?
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Yusuf can

Haftere ait yerler imha edilmelidunyanin netesi de olhrda olsu bea avina baslanmali bunlar ebu crpehilin picleri
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