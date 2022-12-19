BAE'de Yahudilere özel süpermarket açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son yıllarda artan Yahudi azınlığın taleplerini karşılama girişimleri sürüyor.

Bu kapsamda ülkedeki Yahudiler için ilk kez koşer belgeli bir süpermarket açıldı.

Dubai'deki Koşer belgeli süpermarketin açılışı, Tevrat'a uygun gıdalara daha çok harcamanın yapıldığı Yahudilerin Hanuka Bayramı'nın hemen öncesinde geldi.

İsrail menşeli gıdalar ve diğer ürünlerin söz konusu süpermarkette satışa sunulduğu belirtiliyor.

BAE'deki Haham Levi Duchman, iş birliği sağlamaları sebebiyle BAE yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 8 yıl önce BAE'ye giden Duchman, koşer belgesine sahip dükkan açılışının normalleşme için büyük bir atılım olduğunun altını çizdi.

Koşer belgeli ürünlerin yenilmesi ve kullanılmasında Yahudilik'te bir sakınca bulunmayan ürünler olduğu biliniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları sonucunda ilişkileri normalleştirmiş ve bağları güçlendirmişti.

İsrail Turizm Bakanlığına göre normalleşmenin başlamasından bu yana 250 bin İsrailli turist BAE'yi ziyaret etti.

BAE'de Yahudilere yönelik teşviklerin artmasıyla İsraillilerin bu ülkeye daha fazla ziyaret gerçekleştireceği bildiriliyor.

Ocak 2022 tarihinde elde edilen verilere göre BAE'de şu an 350 ila 500 arasında Yahudi yaşıyor.

BAE yönetimi, dinlerarası diyalog sürecine katkı sağlaması hedefiyle önümüzdeki yıllarda yan yana olacak şekilde cami, kilise ve sinagog inşa etmeyi planlıyor.

Kaynak: Mepa News