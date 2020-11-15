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Dünya BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı
Dünya

BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlete ait bir tesisin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle 2 İsraillinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:26:00 -
BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre; terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devlete ait bir tesisin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle 2 İsraillinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan İsraillilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, haberle ilgili İsrailli veya BAE'li yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

BAE'de yasalar gereği çeşitli hükümet binalarının, askeri alanların ve havaalanlarının fotoğraflanmasına müsade edilmiyor.

İsrail ve BAE, 15 Eylül tarihinde, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma büyük tepki çekmişti.

Bu anlaşmadan sonra BAE, İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti.

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Yorumlar

Gül Çelik

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