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Dünya

BAE'de çok katlı binada yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çok katlı bir binada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 01:27:00 -
BAE'de çok katlı binada yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Al Mamoura bölgesinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bina alevlere teslim olurken, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren mücadelesinin ardından yangını kontrol altına almaya başardığı bildirildi.

Abu Dabi Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi Sivil Savunma Otoritesi ekipleri, Abu Dabi'nin Al Mamoura bölgesinde bir yangını kontrol etmeyi başardı. Soğutma süreci devam ediyor” denildi.

Yetkililer ayrıca, halkı yangın bölgesinden uzak durmaları ve polis devriyelerine, sivil savunma ekipleri ile ambulanslara yol vermesi konusunda uyardı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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