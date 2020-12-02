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Aktüel BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:06:40 -
BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 580'e, Kuveyt'te 882'ye yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1285 yeni vaka kaydedildi, 713 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 580'e, vaka sayısının 171 bin 434'e yükseldiği ülkede iyileşenlerin sayısı ise 156 bin 380 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 268 yeni vaka tespit edildi, 509 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 882'ye, vaka sayısı da 143 bin 260'a çıktı.

Kuveyt'te hastalığı atlatanların sayısı ise 138 bin 134'e ulaştı.


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