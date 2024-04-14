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Dünya BAE ve Katar'dan İran açıklaması
Dünya

BAE ve Katar'dan İran açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-14 23:52:00 -
BAE ve Katar'dan İran açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran-İsrail gerilimine dair bölgedeki çatışmanın genişlemesinden kaçınılması ve gerginliğin azaltılması gerektiğini söylediler.

Katar resmi ajansı QNA ile BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İran'ın İsrail'e saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Liderler, bölgedeki çatışmanın genişlemesinden kaçınılması, gerginliğin azaltılması ve bölgede yeni krizlerden kaçınılması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

İki ülke liderleri ayrıca Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

İran-İsrail gerilimi
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İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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