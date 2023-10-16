BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
BAE'den büyük hamle: 2023 yılında Orta Doğu'da sürdürülebilirlik alanında liderler arasında birinci sırada yer aldı. Forbes Orta Doğu dergisi, Orta Doğu'daki Sürdürülebilirlik Liderleri listesinin ilk sayısını yayınladı.
Listede, içinde bulunduğumuz 2023 yılında Orta Doğu'da sürdürülebilirlik alanında liderler yer aldı. Listede ayrıca çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine en yüksek bağlılık oranlarına ulaşan ve sürdürülebilir hedeflere yönelik olumlu önlemler alan şirketler de vardı.
BAE, bu yıl Orta Doğu'da Forbes Sürdürülebilirlik Liderleri listesinde yer alan en fazla şirkete sahip ülke oldu. Listede BAE'den 44 şirket yer aldı.
Suudi Arabistan Krallığı, toplam 22 şirket ile ikinci sırada yer aldı. Ardında 10 şirket ile Katar üçüncü sırada yer aldı. Listede, bölgesel merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 11 şirket de dahil olmak üzere 12 uluslararası şirket yer aldı.
Listede ayrıca Mısır'dan 5, Kuveyt'ten 3, Bahreyn ve Umman'dan da iki şirket yer aldı.
Forbes dergisinin bu listedeki şirketleri seçimi, bu şirketlerin 11 ana sektördeki etkisi de dahil olmak üzere bir grup faktöre dayalı bir değerlendirmeye dayanıyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Forbes dergisi aynı zamanda değerlendirmede çevre üzerindeki olumlu etkisini, çevresel ve sosyal yönetişim prensiplerine olan bağlılığını, şirket yönetişimine olan bağlılığını, yönetimde şeffaflık ve iş birliği seviyelerini ve geçen yıl sürdürülebilirlikle ilgili başlattığı girişimleri de değerlendirdi.
Listede ayrıca Orta Doğu'da sürdürülebilirlik alanında öne çıkan liderler de yer aldı ve Forbes, ilk on sıradaki liderleri öne çıkardı.
Dergi, iklim değişikliğinin zorluklarıyla mücadelede olumlu ve yapıcı değişiklikler yaratmak için yetkilerini kullanan en önde gelen 10 hükümet liderini seçti.
Listede BAE'den, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Taraflar Konferansı'nın (COP28) Başkanı Dr. Sultan Al Jaber yer aldı.
Listede ayrıca Abu Dabi Çevre Ajansı Genel Müdürü Razan Khalifa Al Mubarak, İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maryam Al Muhairi ve BAE Dış Ticaret Bakanı Hamad Al Zeyoudi de yer aldı.
Listede Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanı ve Krallığın iklim işleri elçisi Adel Al-Jubeir ile Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdul Rahman Al-Fadhli yer aldı.
Listede ayrıca, Bahreyn'den Petrol ve Çevre Bakanı Muhammed bin Mübarek bin Dinah ve Mısır'dan Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad yer aldı.
Teknoloji
Türkiye'nin milli SİHA’larına havadan entegre füze geliyor! Kritik adım: Ses hızının 3 katı! Dünyada şok etkisi olacak
Teknoloji
Türk devi böyle geliyor: ATMACA Gemisavar Füzesi F-16’lara uyumlu olacak! Türkiye'ye yeni karar duyuruldu
Dünya
Japonya'dan kötü haber: Müdahale ettiler ama 11 banka aynı anda birden çöktü! Neden olan faktör belli oldu
Ekonomi
Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta yapılan zam sonrası indirim gelecek mi? Benzin, motorin, LPG 2023 güncel fiyatlar