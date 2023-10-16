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Dünya BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
Dünya

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:30:00 - 2023-10-16 18:29:05
BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

BAE'den büyük hamle: 2023 yılında Orta Doğu'da sürdürülebilirlik alanında liderler arasında birinci sırada yer aldı. Forbes Orta Doğu dergisi, Orta Doğu'daki Sürdürülebilirlik Liderleri listesinin ilk sayısını yayınladı.

Listede, içinde bulunduğumuz 2023 yılında Orta Doğu'da sürdürülebilirlik alanında liderler yer aldı. Listede ayrıca çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine en yüksek bağlılık oranlarına ulaşan ve sürdürülebilir hedeflere yönelik olumlu önlemler alan şirketler de vardı.

BAE, bu yıl Orta Doğu'da Forbes Sürdürülebilirlik Liderleri listesinde yer alan en fazla şirkete sahip ülke oldu. Listede BAE'den 44 şirket yer aldı.

Suudi Arabistan Krallığı, toplam 22 şirket ile ikinci sırada yer aldı. Ardında 10 şirket ile Katar üçüncü sırada yer aldı. Listede, bölgesel merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 11 şirket de dahil olmak üzere 12 uluslararası şirket yer aldı.

Listede ayrıca Mısır'dan 5, Kuveyt'ten 3, Bahreyn ve Umman'dan da iki şirket yer aldı.

Forbes dergisinin bu listedeki şirketleri seçimi, bu şirketlerin 11 ana sektördeki etkisi de dahil olmak üzere bir grup faktöre dayalı bir değerlendirmeye dayanıyordu.
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Forbes dergisi aynı zamanda değerlendirmede çevre üzerindeki olumlu etkisini, çevresel ve sosyal yönetişim prensiplerine olan bağlılığını, şirket yönetişimine olan bağlılığını, yönetimde şeffaflık ve iş birliği seviyelerini ve geçen yıl sürdürülebilirlikle ilgili başlattığı girişimleri de değerlendirdi.

Listede ayrıca Orta Doğu'da sürdürülebilirlik alanında öne çıkan liderler de yer aldı ve Forbes, ilk on sıradaki liderleri öne çıkardı.

Dergi, iklim değişikliğinin zorluklarıyla mücadelede olumlu ve yapıcı değişiklikler yaratmak için yetkilerini kullanan en önde gelen 10 hükümet liderini seçti.

Listede BAE'den, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Taraflar Konferansı'nın (COP28) Başkanı Dr. Sultan Al Jaber yer aldı.

Listede ayrıca Abu Dabi Çevre Ajansı Genel Müdürü Razan Khalifa Al Mubarak, İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maryam Al Muhairi ve BAE Dış Ticaret Bakanı Hamad Al Zeyoudi de yer aldı.

Listede Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanı ve Krallığın iklim işleri elçisi Adel Al-Jubeir ile Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdul Rahman Al-Fadhli yer aldı.

Listede ayrıca, Bahreyn'den Petrol ve Çevre Bakanı Muhammed bin Mübarek bin Dinah ve Mısır'dan Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad yer aldı.

 

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