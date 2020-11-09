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Dünya BAE, ülkedeki İslami kuralları kaldırıyor
Dünya

BAE, ülkedeki İslami kuralları kaldırıyor

İsrail’le normalleşme ve İslam değerlerinden uzaklaşma konusunda sınır tanımayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yine çok konuşulacak adımlar attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:51:00 -
BAE, ülkedeki İslami kuralları kaldırıyor

Körfez basınına göre BAE, önceki gün ilan edilen kararla beraber, ülkede sosyal hayat üzerine etki eden bazı İslami hukuk kurallarını kaldırdı. Bu kapsamda evli olmayan çiftlerin beraber yaşamasına yönelik yasak kaldırılırken, alkol tüketimine dair yasaklar hafifletilecek, “namus cinayetleri” olarak anılan suçlara dair cezalar ağırlaştırılacak ve kadınlara yönelik kısıtlamalar tamamen kaldırılacak. Söz konusu kararın, BAE’nin İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirmesi ve yüzünü tamamen Batı’ya dönmesinin ardından geldiğine dikkat çekiliyor.

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