Ayda 200 bin lira kazanan kuryelere büyük şok! Yeni sistem kriz çıkardı

Örnek vermek gerekirse 279 lira tutan bir yemeğin ücretini nakit olarak müşteriden tahsil eden kurye 300 lira olarak alabiliyordu. Böylece para üstü istemeyen müşteriler nedeniyle her gün yüzlerce lira bahşişi nakit olarak elde ediyorlar. Yeni sistemde de bu devam etmeyi sürdürülecek ancak bu tutara ilişkin elde edilen gelir hiçbir şekilde kayıt altına alınamadığı için kayıt dışı ekonomiye neden olmaya devam edecek. Bahşiş dışında kalan para üstü iadesinin yapılamaması nedeniyle kayıt dışılığın ortaya çıkmasına ilişkin olarak ilgili bakanlıkların çalışma yapması bekleniyor. 279 liralık yemek için 300 lira veren müşteri 21 liralık para üstünü isterse ve kuryede de para üstü bulunmazsa ya sipariş iptal edilecek ya da müşteri 21 lira fazladan ödemeyi kabul edecek. Yeni sistemle birlikte birçok kurye nakit işlem yapmak istemese de alışverişlerin neredeyse yüzde 50'si nakit gerçekleşiyor.