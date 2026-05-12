Ayda 200 bin lira kazanan kuryelere büyük şok! Yeni sistem kriz çıkardı
Bir dönem gelirleri profesörleri geride bırakan motokuryeler, şirketlerin devreye aldığı yeni "nakit tahsilat" sistemi nedeniyle isyan bayrağını çekti. Artık müşteriden aldıkları nakit parayı anında ATM’lere yatırmak zorunda kalacak olan kuryeler, hem iş yüklerinin artmasından hem de günlük sıcak paraya ulaşımlarının kısıtlanmasından şikayetçi. Gelirleri son dönemde sert bir düşüşle 60-90 bin TL bandına gerileyen kuryeler, yeni sistemin "bahşiş" gelirlerini de baltalayacağını savunuyor.