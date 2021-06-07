'BAE sığıntısı' Sedat Peker'e vatandaşlardan tepki: Kukla Sedat

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Twitter’da binlerce paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, BAE’ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker’in adını koydu. Peker'in tiyatrosuna #KuklaSedat hashtagı ile verilen cevap, Türkiye gündemine yerleşti.

Muhalefetin umudu mafya liderinde

Devlet adamlarını ve AK Parti hükümetini karalamaya çalışan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalından yayınladığı videolar ile Türkiye'yi hedef almayı sürdürüyor.

Muhalefetin son umut diyerek bel bağladığı firari mafya elebaşısı Peker’in altı boş iddiaları, bazı çevrelerin gündeminden düşmezken; Doğu Perinçek’in Aydınlık’ı da Peker’in CIA ve Mossad tarafından ülkeden kaçırıldığını ve bulunduğu yerde korunduğunu iddia etmişti.

Peker’in kimler tarafından kullanıldığının farkında olan vatandaşlar da, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla 'BAE sığıntısına' gereken cevabı verdi.

Kukla Sedat Türkiye gündeminde

Hakkında söylenen iddiaları dikkatle takip eden kamuoyu, Sedat Peker’in Türkiye düşmanları tarafından AK Parti iktidarını yıpratmak için kullanıldığına dikkat çekerek ‘Kukla Sedat’ paylaşımları yaptı.

Bir yandan 'milliyetçi' geçinirken bir yandan da asılsız iddiaları ile uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi karalamaya çalışan 'BAE sığıntısı' için açılan #KuklaSedat başlığı Türkiye gündemine oturdu.

Peker’in hedef aldığı isimlere 'lakap' takarak yayınladığı videolardan sonra, kendisine anlayacağı dilden göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımları yaptı: