BAE savaş uçağı Konya'da korkuttu
Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda görev dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16 savaş uçağı kuyruk sürttü. Bu durum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
BAE-Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlamasının ardından yıllar sonra Konya'ya teker koyan BAE F-16'sı, inişte kuyruk sürttü. Pist içinde emniyetle durmayı başaran F-16, daha sonra aprona taksi yaptı.
Dün havacılık fotoğrafçılarına açık olarak gerçekleştirilen Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda görev dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçağı kuyruk sürttü.
Uçak daha sonra pist içinde emniyetle durarak aprona taksi yaptı. Muhtemel uçuş sonrasında teknik ekibin yaptığı dış kontrolün ardından oluşan hasarla ilgili çalışmanın yapıldığı tahmin ediliyor.
Airporthaber