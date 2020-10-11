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Dünya BAE rahatsız oldu! Skandal Türkiye açıklaması
Dünya

BAE rahatsız oldu! Skandal Türkiye açıklaması

BAE, Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının Körfez'de istikrarsızlığa neden olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:34:00 -
BAE rahatsız oldu! Skandal Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine Türkiye hedef aldı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da yayımlanan The Peninsula Gazetesi'ne verdiği özel mülakata atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta, Türkiye'nin askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet ettiğini vurgulamıştı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Katar'daki Türk ordusunun Körfez bölgesinde "istikrarsızlık unsuru" olduğunu savunup, "Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsurudur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır. Devletlerin egemenliğini ve Körfez ülkelerinin halkının çıkarlarını hesaba katmıyor" ifadelerini kullandı.

Batı kuklaları BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, "Terörü desteklediği gerekçesiyle" iddiasıyla Katar'a 2017'nin ortalarından bu yana hem ticari hem de diplomatik boykot uyguluyor.

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Yorumlar

serhat

ABD VE iSRAİLİN VARLIĞI SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR DA TÜRKİYENİN VARLIĞI MI SİZİ RAHATSIZ EDİYOR EY MAHLUKLAR.
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abdrhman

tabii istedikleri gibi katarda at koşturamadıkları için türk askerinden şikayetçi olur pislik mahluklar. birde bunlar müslümanmış. bunlar şeytanın ta kendisi
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