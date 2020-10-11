BAE rahatsız oldu! Skandal Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine Türkiye hedef aldı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da yayımlanan The Peninsula Gazetesi'ne verdiği özel mülakata atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta, Türkiye'nin askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet ettiğini vurgulamıştı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Katar'daki Türk ordusunun Körfez bölgesinde "istikrarsızlık unsuru" olduğunu savunup, "Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsurudur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır. Devletlerin egemenliğini ve Körfez ülkelerinin halkının çıkarlarını hesaba katmıyor" ifadelerini kullandı.

Batı kuklaları BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, "Terörü desteklediği gerekçesiyle" iddiasıyla Katar'a 2017'nin ortalarından bu yana hem ticari hem de diplomatik boykot uyguluyor.