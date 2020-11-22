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Aktüel BAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

BAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:14:16 -
BAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 552'ye, Kuveyt'te 866'ya, Katar'da 236'ya yükselirken Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1205 kişinin enfekte olduğu, 791 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 552'ye, vakaların 158 bin 990'a, iyileşenlerin 148 bin 871'e yükseldiği belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin enfekte olduğu, 618 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 866'ya, vakaların 140 bin 56'ya, iyileşenlerin 132 bin 178'e yükseldiği ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 167 kişinin enfekte olduğu, 182 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 236'ya, vakaların 137 bin 229'a, iyileşenlerin sayısının 134 bin 282'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 124 kişinin enfekte olduğu, 201 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vakaların 85 bin 591'e, sağlığına kavuşanların sayısının 83 bin 617'ye çıktığı kaydedildi.


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