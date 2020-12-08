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Aktüel BAE, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
Aktüel

BAE, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş: - "BAE, kardeş Kuveyt'in çabalarını ve ABD'nin Körfez'deki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik gayretlerini takdir ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:28:06 -
BAE, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin, Körfez krizinde ara buluculuk rolü üstlenen Kuveyt'in çabalarını ve ABD'nin Körfez'deki dayanışmayı güçlendirme gayretlerini takdir ettiğini açıkladı.

BAE'li Bakan Gargaş, Kuveyt'in "Körfez krizinin çözümü için verimli görüşmeler olduğunu" duyurmasından ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gargaş, "BAE, kardeş Kuveyt'in çabalarını ve ABD'nin Körfez'deki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik gayretlerini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

Katar'a ambargo uygulayan dört ülke adına Suudi Arabistan'ın çabalarını da desteklediklerini ve Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) Mısır ile ilişkilerinin bölgedeki Arap güvenliğini ve istikrarını korumanın temel direği olduğunu teyit ettiğini belirten Gargaş, bu ay başarılı bir Körfez zirvesi beklediğini aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, yaptığı yazılı açıklama, ülkesinin, Kuveyt'in Katar ile Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır arasında birkaç yıl önce başlayan krizin çözümü için harcadığı çabaları takdir ettiğini belirtmişti.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

- Kuveyt, krizin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Uluslararası basında Kushner'in bu yurt dışı seyahatinde ayrıca Suudi Arabistan'a da uğrayarak Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştüğü haberleri yer almıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.




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