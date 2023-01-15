BAE, Katar ve Suudi Arabistan! Birleşik Arap Emirlikleri: Turizm, spor etkinlikleri sayesinde yükselişe geçti

Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa DP Dünya Turu Şampiyonası ve Dünya Rugby Yediler Serisi'nin Dubai ayağına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Dubai Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'ndan Katar'a düzenlenen günlük seferlerle 2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için bölgeye seyahat edenlerin en çok tercih ettiği destinasyon oldu.

Dubai Spor Konseyi'nden son veriler, Dubai ekonomisine 2 milyar eurodan fazla katkısı olan spor sektörünün Emirliğin yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2,3’ünü oluşturduğunu gösteriyor.

Jumeirah Golf Estates'teki DP Dünta Turu Şampiyonası, yüksek gelirli etkinliklerden biri. Dünyanın en iyi 50 golfçüsü, bir numaraya yükselerek 9 milyon euroluk rekor ödülü kazanmak için mücadele ediyor. 4 gün süren bu golf turnuvasını izlemek için yaklaşık 65 bin kişi geldi ve bunların 18 bini uluslararası ziyaretçilerden oluşuyordu.

DP Dünya Turu Şampiyonası, Turizm Geliştirme Başkanı Simon Cory-Wright, "Kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre, Dubai’de spor ekonomisinin değeri 2 milyar doların üzerinde ve Dubai’de spora harcanan her altı dolardan biri golfe gidiyor. Yani golf yaklaşık 350 milyon dolarlık bir endüstri." şeklinde konuşuyor.

Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, Orta Doğu 550 milyar euroluk tahmini pazar değeriyle dünyanın en hızlı büyüyen spor turizmi destinasyonu haline geliyor. Turistler Dubai'de konaklama, ulaşım, alışveriş ve kenti keşfetmek için seyahat başına ortalama 4 bin 500 euro harcıyor.

Dubai 5 yıldızlı otel tesisleriyle milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. euronews'nin aktardığı haberde: Jumeirah Beach Hotel, bu sonbaharda FIFA Dünya Kupası ve Dubai Iron Man gibi küresel spor etkinliklerinden en iyi şekilde yararlanarak erken rezervasyonlarda patlama yaşadı.

Jumeirah Beach Hotel & Wild Wadi'nin Genel Müdürü Jason Harding, "Dünya Kupası gibi dünyanın en önemli etkinlikleri sırasında işlerimizde büyük bir artış yaşandığını görüyoruz. Bu misafirleri giydikleri kıyafetlerden ya da etkinlik için tur havuzlarında antrenman yapıyor olmalarından dolayı tespit etmek çok kolay. Dünya Kupası sırasında FIFA Dünya Kupası salonlarımız vardı ve Avrupa'dan buraya tatile gelen sporcular da oldu." ifadelerini kullanıyor.

Spor turizmi sektörü Dubai’de toplam istihdamın yüzde 4’üne tekabül eden, yüz bin kadar iş fırsatı yarattı. Her yıl burada düzenlenen 100’ü uluslararası olmak üzere 400’den fazla rekabetçi spor etkinliğiyle, bu çeşitli ve dolu dolu program Birleşik Arap Emirlikleri'ni sessizce küresel spor turizminin zirvesine yerleştiriyor.