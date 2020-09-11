BAE-İsrail anlaşmasını destekleyen tek Filistinli: Muhammed Dahlan

Filistin doğumlu Muhammed Dahlan, Fetih Hareketi içindeki etkili mücadelesiyle genç yaşlarından itibaren büyük bir ün yaptı. Tel Aviv’e karşı mücadele yürüten Dahlan, henüz çok gençken İsrail hapishanesiyle tanıştı. Kısa sürede hapishanede İbranice öğrendi. Ardından Mossad ile yakın ilişkiler kuran Dahlan, Filistin davasının önde gelen liderlerinden Yaser Arafat’a karşı bir siyasi figür haline geldi. Bir süre sonra kanlı cinayetlerle yerini daha da sağlamlaştırmaya çalışan Muhammed Dahlan’ın, CIA ve Mossad’dan silah aldığı iddiaları da henüz çürütülemedi. Yaser Arafat tarafından kurulan Fetih Hareketi içinde mücadele ederken birden emperyalistlerin kuklası haline gelen Muhammed Dahlan, 2011 senesinde Filistin’den ayrılarak BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye yerleşti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşısı Fetullah Gülen ile yakın ilişkiler kurduğu bilinen Dahlan’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir rolü olduğu iddiaları da hafızalardaki yerini koruyor.

Filistinli uzmanlar, kirli bir geçmişe sahip olan Muhammed Dahlan’ın BAE’nin kuklası haline geldiğini ve Tel Aviv- Abu Dabi yakınlaşmasını savunan tek Filistinli olduğunu belirtiyor.

“Maşa haline geldi”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE arasında normalleşme anlaşması imzalandığını açıklamıştı. Bu anlaşmanın Filistin davasına doğrudan bir etkisi olacağını belirten Arap Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eymen Yusuf, “Dahlan ve yandaşları, BAE ve bazı ülkelerin maşası haline geldi” dedi.

Normalleşmeyi destekleyen tek Filistinli

Dahlan akımının bir araca dönüştüğünü söyleyen Eymen Yusuf, Gazze’de sorun çıkarmak için kullanıldığını ve Filistin yönetimine bir alternatif olarak gösterilmeye çalışıldığını ifade etti. Filistinlilerin davasına olan bağlılığının Dahlan akımına karşı bir engel teşkil edeceğinin altını çizen Filistinli siyaset bilimci, “Filistin’e alternatif olarak pazarlanma çabalarına rağmen kısa ve orta vadede Dahlan akımı başarılı olamayacak” diye konuştu. Aynı zamanda Yusuf, Dahlan’ın bu normalleşmeyi savunan tek Filistinli olduğunu da sözlerine ekledi.

Filistinli bir diğer siyaset uzmanı Abdulmecid Suveylim, Muhammed Dahlan’ın BAE ve İsrail arsındaki anlaşmayı desteklemekle, Filistin davasına karşı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Muhammed Dahlan’ın Mahmud Abbas’ın halefi olacağı iddialarını değerlendiren Suveylim, “Dahlan halkın ve Filistinli grupların karşı olması nedeniyle burada siyasi hayata dahil olamayacak” ifadesini kullandı.