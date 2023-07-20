  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BAE ile yapılan anlaşmayla ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: Piyasaya bomba gibi düştü
Ekonomi

BAE ile yapılan anlaşmayla ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: Piyasaya bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-07-20 09:10:00 -
BAE ile yapılan anlaşmayla ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: Piyasaya bomba gibi düştü

Türkiye ile BAE arasında yapılan anlaşmaları yorumlayan Doç. Filiz Eryılmaz, "Piyasaya bomba gibi düştü" dedi.

Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı.

Piyasaya bomba gibi düştü

Doç. Filiz Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Bu haber piyasaya bomba gibi düştü dersek hiç yanlış olmayacaktır. Türkiye'nin çok kısa vadede güçlü bir döviz girişine ihtiyacı var. Zaten yeni ekonomi yönetiminin de bu bağlamda çok güçlü çabaları olduğunu biliyoruz. Bugün gelen haber oldukça güçlü bir haber, bu bir mutabakat zaptı. Buna rağmen çok güçlü bir Suudi Arabistan'daki anlaşmaları da dikkate alırsak yaklaşık 100 milyar dolarlık gerek doğrudan yatırımları içeren, gerek ortaklıkları içeren genel anlaşmalar. Oldukça pozitif bir haber. Kısa vadedeki sadece bununla kalmayacaktır elbette. Hem döviz ihtiyacı hem cari açığın ülke ekonomisi üzerine yaptığı baskıları hem kur üzerindeki baskılar adına daha da önemlisi orta ve uzun vadede doğrudan yatırımlar adına oldukça önemli bir gelişme. " dedi.

Beklentilerin üzerinde bir rakam

Ekonomist Kadir Develi, "Beklentilerin üzerinde rakam bu. Körfez bölgesi 2022 yılında ciddi bir sermaye birikimine sahip bölge durumunda. Bölge çok yakın bize. Türkiye büyüyen bir ekonomi. Petrol dışı alanlarda yatırım istiyor. Petrol fiyatları düştüğü zaman bölgenin geliri düşüyor. Körfez bölgesi bu noktada iktisadi açıdan yatırımların karşılığını görebileceği dinamik pazarlar arıyor. Körfez sermayesi Türkiye olan ilgisi arttı. Doğru diplomatik ilişkiler, büyüyen ekonomi olması. Bu ticaret anlaşması ki 13 maddesi var bunun haberinin gelmesi bile ciddi anlamda piyasalar açısından pozitif olarak algılanmıştır diye düşünüyorum. Yarın Merkez Bankası'nın alacağı karar söz konusu. Merkez Bankası'nın elini de rahatlattı." ifadelerini kullandı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Ha imf ha bae yine taşımasu. Avrupa da tüv ü bitmiş arabalar burada milyon lira gez dünyayı gör katarı para orada

Ali

Şimşek bombayı patlattı zaten..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23