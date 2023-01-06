  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü
Dünya

BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan, Suriye’nin başkenti Şam’da Beşar Esed ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 12:02:00 -
BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, görüşmede Esed rejimi ile BAE arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın tesisi gibi konular ele alındı. BAE merkezli haber kaynaklarının açıklamasında ikili arasındaki görüşmede Suriye ve Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeler, bölgesel ve uluslararası ortak çıkar konularının ele alındığı ifade edildi. BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayed ilk olarak Kasım 2021’de Beşar Esed rejimini ziyaret etmişti.

Zayed, Çavuşoğlu ile görüşüp gitti

Öte yandan; BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Şam ziyaretinden bir gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23