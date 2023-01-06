BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, görüşmede Esed rejimi ile BAE arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın tesisi gibi konular ele alındı. BAE merkezli haber kaynaklarının açıklamasında ikili arasındaki görüşmede Suriye ve Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeler, bölgesel ve uluslararası ortak çıkar konularının ele alındığı ifade edildi. BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayed ilk olarak Kasım 2021’de Beşar Esed rejimini ziyaret etmişti.

Zayed, Çavuşoğlu ile görüşüp gitti

Öte yandan; BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Şam ziyaretinden bir gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.