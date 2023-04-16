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Dünya BAE devinden dikkat çeken karar: Büyük adım başladık! Brezilya devlet başkanları ile anlaşma yapıldı
Dünya

BAE devinden dikkat çeken karar: Büyük adım başladık! Brezilya devlet başkanları ile anlaşma yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 17:05:00 - 2023-04-16 17:08:20
BAE devinden dikkat çeken karar: Büyük adım başladık! Brezilya devlet başkanları ile anlaşma yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bazı anlaşmalar imzaladı. İki ülke tarafından kritik anlaşmalara imza atıldı. Kararlarını duyurdular...

 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bazı anlaşmalar imzaladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile bir araya geldi.

İlişkilerin karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde ileri bir seviyeye taşınmasının ele alındığı görüşmede, ekonomi, ticaret ve kalkınmanın yanı sıra teknoloji, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve gıda güvenliği gibi alanlarda da ilişkilerin güçlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca BAE'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) ve bu konuda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine dönük fırsatlar da ele alındı.

- İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı

Öte yandan BAE ve Brezilya arasında birtakım anlaşma ve mutabakat zaptlarının imzalandığı ve tarafların iklim çalışması alanında ortak bir bildiri yayımladığı bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Brezilyalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin derin görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı anlaşmalar imzaladık." ifadelerini kullandı.

Al Nahyan, BAE ile Brezilya arasındaki stratejik ortaklığın, çeşitli, sürdürülebilir ve yenilikçi ekonomik ilişkiler kurmaya odaklandığını kaydetti.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi de yaptığı açıklamada, BAE ile Brezilya arasındaki petrol dışı ticaret hacminin, yıllık yüzde 32 artışla 2022'de yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Zuyudi, 2022 yılı petrol dışı dış ticaret verilerine göre, Brezilya'nın, ülkesinin Latin Amerika'daki ilk ticari ortağı sayıldığını ve Amerika kıtasındaki en önemli ticari ortaklar listesinde de ABD'den sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

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