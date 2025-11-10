BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, Sudan’da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) son günlerde Faşir sokaklarından binlerce ceset topladığını, bazılarını toplu mezarlara attığını, diğerlerini ise yaktığı duyuruldu.

Sivil toplum kuruluşu, HDK'nin Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'i ele geçirmesinin ardından gerçekleştirdiği eylemleri "HDK'nin siciline eklenen bir başka suç" olarak nitelendirdi.

Açıklamada gömme ve yakma eylemlerinin HDK'nin "sivillere karşı işlediği suçları gizlemeye yönelik bir girişim olduğu" belirtildi. Grup, "Bu suçlar örtbas edilerek ya da kundaklanarak ortadan kaldırılamayacak" diyerek uluslararası toplumu soruşturma başlatmaya çağırdı.

Doktorlar Ağı, HDK'nin eylemlerini "tam teşekküllü soykırımda yeni bir bölüm" şeklinde tanımladı.

ONBİNLERCE İNSAN KATLEDİLDİ

HDK, Faşir'i yaklaşık 18 ay boyunca kuşattıktan sonra ele geçirmişti. Ele geçirilen kentte binlerce sivilin infaz edildiği ve cinsel şiddet olaylarının yaşandığı belirtiliyordu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, düzenli ordu ve HDK'yi karşı karşıya getiriyor. Çatışmalar şimdiye dek on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı açlık krizinin yaşanmasına neden oldu.