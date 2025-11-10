  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!
Dünya

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Sudan’da masumların yaşadığı zulüm katlanarak artarken, Müslümanları katleden BAE destekli terörist milisler canavarca hislerle cesetleri de yakmaya başladı.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, Sudan’da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) son günlerde Faşir sokaklarından binlerce ceset topladığını, bazılarını toplu mezarlara attığını, diğerlerini ise yaktığı duyuruldu.

Sivil toplum kuruluşu, HDK'nin Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'i ele geçirmesinin ardından gerçekleştirdiği eylemleri "HDK'nin siciline eklenen bir başka suç" olarak nitelendirdi.

Açıklamada gömme ve yakma eylemlerinin HDK'nin "sivillere karşı işlediği suçları gizlemeye yönelik bir girişim olduğu" belirtildi. Grup, "Bu suçlar örtbas edilerek ya da kundaklanarak ortadan kaldırılamayacak" diyerek uluslararası toplumu soruşturma başlatmaya çağırdı.

Doktorlar Ağı, HDK'nin eylemlerini "tam teşekküllü soykırımda yeni bir bölüm" şeklinde tanımladı.

ONBİNLERCE İNSAN KATLEDİLDİ

HDK, Faşir'i yaklaşık 18 ay boyunca kuşattıktan sonra ele geçirmişti. Ele geçirilen kentte binlerce sivilin infaz edildiği ve cinsel şiddet olaylarının yaşandığı belirtiliyordu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, düzenli ordu ve HDK'yi karşı karşıya getiriyor. Çatışmalar şimdiye dek on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı açlık krizinin yaşanmasına neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23