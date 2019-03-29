BAE bu kez açık açık söyledi: İsrail ile diyaloğa başlayın!
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, Araplara İsrail ile diyalog çağrısı yaptı. Aynı zamanda Gargaş, Fİlistinlilere de tek devlet çatısı altında toplanma mesajı verdi.29 Mart 2019 Cuma 09:16
Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşma yarışı, ahlaksız bir birlikteliğe döküldü. İş birliği konularında ılımlı adımlar atan Birleşik Arap Emirlikleri, bu sefer de Filistin'i yok saydı.
BAE'nin Türkiye karşıtı Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Filistinlilere "İsrail çatısı altında tek devlet" çağrısında bulundu.
Skandal İsrail çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgali 'İsrail'in egemenliğini tanımaya' çeviren kararnameyi imzalamasına tüm dünyadan tepki yağarken, BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Arap alemini İsrail açılımına çağırdı.
"Filistinliler uyum sağlasın"
Gargaş'ın İsrail yanlısı tavırları, bunlarla da sınırlı değil. Filistin'in işgal altındaki topraklarını yok sayan Gargaş, iki devletli çözümün artık gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını, tek devletli çözüm için Filistinlilere uyum sağlama mesajı verdi.
Bu konuşmanın şimdilik marjinal düzeyde olduğunu ama bu durumun değişeceğini söyleyen Gargaş, "İki devletli çözüm artık uygulanabilir değildir, geriye kalan küçük parçada Filistin devleti kurmanın pratikte uygulanabilirliği, geçerliliği yoktur." dedi.
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