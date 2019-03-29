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BAE bu kez açık açık söyledi: İsrail ile diyaloğa başlayın!

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, Araplara İsrail ile diyalog çağrısı yaptı. Aynı zamanda Gargaş, Fİlistinlilere de tek devlet çatısı altında toplanma mesajı verdi.

29 Mart 2019 Cuma 09:16
BAE bu kez açık açık söyledi: İsrail ile diyaloğa başlayın!

Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşma yarışı, ahlaksız bir birlikteliğe döküldü. İş birliği konularında ılımlı adımlar atan Birleşik Arap Emirlikleri, bu sefer de Filistin'i yok saydı.

BAE'nin Türkiye karşıtı Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Filistinlilere "İsrail çatısı altında tek devlet" çağrısında bulundu.

Skandal İsrail çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgali 'İsrail'in egemenliğini tanımaya' çeviren kararnameyi imzalamasına tüm dünyadan tepki yağarken, BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Arap alemini İsrail açılımına çağırdı.

"Filistinliler uyum sağlasın"

Gargaş'ın İsrail yanlısı tavırları, bunlarla da sınırlı değil. Filistin'in işgal altındaki topraklarını yok sayan Gargaş, iki devletli çözümün artık gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını, tek devletli çözüm için Filistinlilere uyum sağlama mesajı verdi.

Bu konuşmanın şimdilik marjinal düzeyde olduğunu ama bu durumun değişeceğini söyleyen Gargaş, "İki devletli çözüm artık uygulanabilir değildir, geriye kalan küçük parçada Filistin devleti kurmanın pratikte uygulanabilirliği, geçerliliği yoktur." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:16
  1. KÖRFEZ
  2. İSRAİL
  3. BAE
  4. FİLİSTİN
  5. GOLAN TEPELERİ
  6. KUDÜS
  7. DEVLET BAŞKANI

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  • ismail hakki efendiismail hakki efendi27 dk önce
    bunun icin islam ulkelerini esir almislar siz islam ulkelerine sizin gibi adi siyonist curuk muslumanlariyuzunden islam ulkeleri bu halde allahim su mubarek gunu bunun gibilerini bildigin gibi yap
  • Harun Harun 42 dk önce
    O.  çocuğu.Bir manga asker bunlara fazla gelir birde konuşmalarına bak
  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Diyalogla çözülecek tabii ki, sürekli savaş olsun, sürekli Filistinliler ölsün mü istiyorsunuz?
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    Şimdiden yeri yok İslam Ümmetinin uğraşması gerekli olan Ülke Yönetimlerinden ilki Siyonist rejimden çok BAE, Umman vb gibi gibi Sermaye emirlikleri olmalıdır. Çünkü bu yönetimler sayesinde ABD, İsrail gibi Siyon&Evangel(ist) güçler ayakta kalmakta ve cesaret almaktalar.

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