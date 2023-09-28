BAE beklenmedik sürpriz yaptı: Hava sektörü için T-600 ağır yük taşıyan İHA! REPMUS NATO tatbikatı

BAE Systems ve Malloy Aeronautics, NATO Tatbikatında T-600 Ağır Yük İHA'sını Sergiledi

Elektrikle çalışan bir uçak olan T-600, dikey kalkış ve iniş yetenekleri sergiliyor, 200 kg'a kadar yük taşıyabiliyor ve 140 km/saat azami hıza sahip. Menzili, taşıdığı yüke bağlı olarak 80 km'ye kadar uzanıyor. Boyut olarak kompakt bir otomobille karşılaştırılabilecek olan bu uçak, kolay sökülüp taşınmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle REPMUS çokuluslu tatbikatı sırasında, bir okyanus uçuş görevi sırasında ilk kez etkileyici bir Sting Ray eğitim denizaltı karşıtı torpido fırlattı.

Denizcilik Mürettebatsız Sistemler ile Robotik Deney ve Prototiplemenin kısaltması olan REPMUS'a 15 NATO müttefikinin yanı sıra İrlanda ve İsveç de katıldı. Tatbikat, Mürettebatsız Denizcilik Sistemleriyle ilgili gelişen teknolojileri, kavramları ve gereksinimleri denemek için güvenli bir ortam sunuyor.

T-600'ün arkasındaki amaç, daha sonra hızlı bir şekilde yeniden yapılandırma için tasarlanmış yenilikçi, ağır yük, tamamen elektrikli bir UAS olan T-650'ye entegre edilecek teknolojileri ilerletmek, değerlendirmek ve sergilemektir. Bunun askeri, ticari ve insani sektörleri kapsayan uygulamaları olacak. T-650'nin ordunun ekolojik ayak izini azaltırken otomatik lojistik, yaralı tahliyesi ve denizaltı karşıtı savaş gibi alanlarda devrim yaratması öngörülüyor.

BAE Systems Air'in Sürdürülebilir Elektrikli Ürünler Başkanı Neil Appleton şunları söyledi: “Malloy ile yalnızca iki yıllık bir işbirliği süresi içinde, ortak girişimimiz ağır yük taşıyan bir UAS'yi doğurdu. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması ve Portekiz Donanması ile birlikte çalışarak NATO'nun son REPMUS tatbikatına katıldık. Bu çaba, T-600'ümüzün küresel deniz liderlerinin önünde hareketsiz bir Sting Ray torpidosu kullanma becerisini ön plana çıkardı. Bu, Malloy ile ortaklığımızda önemli bir adıma işaret ediyor ve müşterilerimize avangart çözümler sunma yönündeki ortak niyetimizin altını çiziyor."

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BAE Systems Denizcilik Hizmetleri Sualtı Silahları Başkanı Dave Quick'e göre, Mürettebatsız Uçak Sistemleri (UAS), hızlı konuşlandırma ve rahat taşınabilirlik sunuyor. Bu sistemler daha pahalı varlıkları ve personelini tehlikelerden koruyabilir. UAS tarafından fırlatılan Sting Ray'ler, deniz birimlerinin Sting Ray'i konuşlandırma esnekliğini artırır.

Malloy Aeronautics'in CEO'su Oriol Badia, kavramsal tasarımları hızlı bir şekilde somut varlıklara dönüştürme konusundaki kararlılıklarını belirtti. Özellikle T-600 modelleri, faydalı yük kategorisi için fikir aşamasından operasyonel prototipe son derece hızlı bir şekilde geçiş yaptı.

BAE Systems'in Hava sektörünün T-650 projesi, Birleşik Krallık ve müttefik ülkelere avangart hava muharebe çözümleri sunmaya çalışan çağdaş bir Ar-Ge merkezi olan FalconWorks bünyesinde yer alıyor.

REPMUS demosu, BAE Systems Hava ve Denizcilik Hizmetleri'nin işbirlikçileri Malloy Aeronautics, L3 Harris ve General Dynamics UK ile birlikte kolektif uzmanlığından ortaya çıktı. L3Harris ve General Dynamics UK, GnatHD sürüm sistemini ve Dağıtılmış Mağaza Yönetimi kontrol sistemini sunarak demoyu daha da geliştirdi. Bu tür teknolojik sıçramalar, ağır yük İHA'larına silah entegrasyonunun yolunu açtı. (uasweekly-com)