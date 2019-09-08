Badmintonda 3 madalya - Milli sporcular, Ukrayna'da katıldıkları turnuvada 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı



ANKARA (AA) - Ukrayna'da düzenlenen RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı. Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.



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