Badminton Şampiyonası’na Erzincan damgasını vurdu Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası’na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası’na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

Ankara’da 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Erzincan’dan Çift bayanlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci birinci olurken Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül çifti ise ikinci oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın üçüncü oldular. Şampiyona da Erzincanlı Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin ise turnuvanın en başarılı antrenörü olarak seçildi.

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