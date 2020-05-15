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Spor

Badminton Federasyonundan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:02:00 -
Badminton Federasyonundan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "top saydırma yarışması" düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre "evde kal" çağrılı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, online olarak 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek yarışma, top saydırma şeklinde yapılacak.

Yarışmacılar, 20'li gruplar halinde video konferans yöntemiyle kurallar dahilinde mücadele edecek.

Her kategorinin birincilerine TBF müsabaka raketi ve milli takım tişörtü, ikincilerine TBF müsabaka raketi ve grip, üçüncülerine TBF Anadolu maç raketi ve grip, dördüncülere ise TBF başlangıç raketi ve grip hediye edilecek.

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