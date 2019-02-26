Organizmaya giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten bademciklerin çeşitli sebeplerle şişmesi, hayat kalitesini düşüren can sıkıcı bir durum olarak dikkat çekiyor. Peki, Bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesi nasıl geçer? Bademcik şişmesine ne iyi gelir? İşte konuya dair ayrıntılar...

Bademcik şişmesi nasıl geçer?

Genellikle hastalık 7-8 günde kendini sınırlar. Yeterli sıvı alımı ve uygun ağız bakımı önemlidir. Antiseptik gargaralarla gargara yapmak ağız bakımı için yeterlidir. Bunun yanında yatak istirahati, yeterli sıvı alımı, ağrı kesici, ateş düşürücü ve bakteriyel enfeksiyon düşünülenlerde antibiyotik verilir. İşte, bademcik şişmesi ile mücadelede yapılması gerekenler…

Bakteriyel enfeksiyonda antibiyotik vermek belirgin bir şekilde baş ağrısı, ateş ve boyundaki lenf bezi şişkinliklerini azaltır. Ayrıca olası bir akut romatizmal ateş (Romatizmal Kalp İltihabı) veya akut glomerülonefrit (böbrek iltihabı) gibi komplikasyonlar önlenmiş olur.

İlaçlar enfeksiyon belirtilerinin kısa sürede düzelmesinde oldukça faydalıdır, iltihap ortadan kaldırılsa da bazen bademciğin büyük kalabilir. Sık akut tonsillit geçirilmesi (yılda en az 4-5 defa akut tonsillit atağı), enfeksiyonun kronikleşip bademciklerde kalıcı hale gelmesi, bademciklerin çok büyüyerek yemek yemeyi zorlaştırıp solunum yolunu tıkayıcı hale gelmesi, bademcik çevresi apse gelişmesi durumlarında hastaların KBB uzmanınca değerlendirilip bademciklerinin ameliyatla çıkarılması (tonsillektomi) gerekmektedir.

Bademcik şişmesine karşı alternatif yöntemler