Bademcik ameliyatında kalp krizi riski %44



Hem apandisit hem de bademcik ameliyatlarının erken yaşta yapılması riski daha da yükseltiyor.

Yaklaşık 24 yıl süren araştırmada, 20 yaşından büyüklerde bu ameliyatlar ile kalp krizi riski arasında bağlantı bulunmadı.

Bu ameliyatların uzun vadede etkilerinin bulunabileceğini kaydeden bilim adamları, antikor üretiminin azalması ve bağışıklık sistemindeki değişikliklerin risk artışının sebebi ile ilgili olabileceğine dikkati çekiyor.

Konuya ilişkin makale, Fransız ''Le Nouvel Observateur'' dergisinin internet sitesinde de yer aldı.

Onlar vücudumuzun savunma sistemi

Bademcikler ağız içinde boğazımızın her iki yanında bulunan lenfoid dokulardır ve her insanda iki tanedir. Bunlar vücudun savunma sisteminin bir parçasıdırlar. Bademcikler vücuda giren bakteri ve mikrop gibi hastalandırıcı maddelerin yakalanıp, onlarla savaşmak için antikor denilen maddelerin oluşumunda rol oynarlar.

Bademcik iltihapları ise antikor üretimi normal işlevinde olmadığı takdirde bademciklerin mikroplara yenik düşmesi neticesinde şişmesiyle olur. Bademcikler iltihaplandığında alınması yerine öncelikle ilaçla tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Eğer iltihaplanma sık sık kendini tekrarlıyorsa artık vücut için koruyucu olmaktan çıkıp zarar veren bir yapı haline gelmeye başlar. Ancak bu durumda ameliyatla alınmaları gerekmektedir.

Veya kendi iltihaplanmaları sonunda bademciğe yakın olan organlar da etkileniyorsa alınmaları gerekebilir.



Alınan bademcikler bazı organlarımız gibi kendilerini yeniden yapılandırmazlar. Ancak bazı istisnai durumlar vardır ki iyi yapılamayan bir müdahale neticesinde bir kısmı bırakılan bademcik yapısı büyüme gösterebilmektedir. Bademcik İltihaplarının en belirgin özelliklerinden biri boğazların şişerek, yutkunma güçlüğüne sebep olması, aynı şekilde lenf bezlerinin de şişmesi, ateş, seste çatlama ve kötü ağız kokusudur.

Bademcik ameliyatları genel bilinçle bir çocuk hastalığı olarak görülmektedir. Ancak erişkinlerde de bu müdahaleler gerek olduğu takdirde uygulanmaktadır.