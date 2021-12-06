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Kadın - Aile Badem çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Badem çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

İçi bademli, üstü bademli bu çorbayı çok beğeneceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:21:00 - 2021-12-06 20:26:56
Badem çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Badem çorbasını bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Badem çorbası nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

  • 130 gram kavrulmamış badem
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 2 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı file badem
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Sütlü badem çorbası tarifi nasıl yapılır?

Bademleri geniş bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip 15-20 dakika bekletin. Bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Tereyağını bir tencerede eritip unu kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. File bademleri tereyağında hafif kavurup çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın.

Kısa bilgiler

Badem sütü nasıl yapılır?

1 bardak bademi 1 bardak suyla geceden ıslatıyoruz. Sabah bademi süzüp, 2 bardak su ile rondoya koyuyoruz. 30 saniye rondoyu çalıştırsak yeter. Sütü çıkmış oluyor.

 

 

 

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