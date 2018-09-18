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Bach çiçek terapisi nedir?

Bach çiçek terapisi nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? Psikolog Fatma Tosun anlattı.

18 Eylül 2018 Salı 21:59
Bach çiçek terapisi nedir?

BACH ÇİÇEK TERAPİSİ

Bach çiçekleri, İngiliz Dr. Edward Bach tarafından 1930’larda geliştirilmiş bir şifa yöntemidir. Edward Bach bitkiler dünyasındaki bazı türlerin insanları manevi yönden etkileyebildiğini bulmuş ve bu bitkilerin “homeopatik” özleriyle bazı duygusal hallerin değişebildiğini keşfetmiştir.

Edward Bach korku, çaresizlik, belirsizlik ve kararsızlık gibi olumsuz duygular içerisinde olduğumuzda; yaşamımızda bir şeylerin eksik olduğu olgusundan hareket etmiştir. Bu eksik olan şey, o anda sahip olmadığımız belirli bir enerji veya canlılıktır. Bu enerjiler “Bach çiçekleri” tarafından yerine konabilir ve bu enerji biz de tamamlanana kadar etki ederler.

Bach Çiçek Terapisi, duyguları ve ruh halini uyumlamayla birlikte; bizim kendi kendimizi “iyileştirme gücümüzü” harekete geçirir ve kendi yolumuzu bulmamıza da destek olur. Olumsuz düşünce biçiminden ve olumsuz duygulardan, pozitif düşünme biçimine ve olumlu duygulara doğru bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatır.

Bununla ilgili 38 adet kür vardır. Bunlar 38 farklı gruba ayrılmış ruhsal ve farklı duygusal yapıyı teşkil eden nitelikler taşır. İlaç değildir, bazı bitkilerin “homeopatik “kürleridir.

Bach Çiçek Terapisi şu alanlarda kullanılabilir:

-Gerginlik

-Yorgunluk

-Stres

-Uyku Sorunları

-Öfke

-Aşırı Üzüntü, Şok

-Çaresizlik

-Kararsızlık

-Suçluluk Duygusu

-Sosyal İlişkilerde Yaşanılan Sorunlar

-Kaygılar

-Belirli ve Belirsiz Korkular

-Konsantrasyon Bozukluğu

-Özgüven eksikliği vb.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:59
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