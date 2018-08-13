THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Bacaklarda kaşınma nedenleri nelerdir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Özge Ayabakan, "Bacaklar vücudun kuruluğa en çok maruz kalan bölgesidir. Sentetik naylon kıyafetlerin, çorapların giyilmesi, giyilen çorapların lastikleri kaşıntıya neden olabilir." dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:58
Bacaklarda kaşınma nedenleri nelerdir?

Bacak kaşıntıları çok şiddetli olup uykusuz gecelere ve sinir bozucu durumlara yol açabilir. Bacakta meydana gelen kaşıntıların en sık nedeni cilt kuruluğu olsa da birçok hastalığın da belirtisi sayılabilir.

GÜNLÜK BAKIM KREMLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Bacaklar vücudun kuruluğa en çok maruz kalan bölgesidir. Sentetik naylon kıyafetlerin, çorapların giyilmesi, giyilen çorapların lastikleri kaşıntıya neden olabilir. Vücudun çok sık ve kurutucu sabunlarla yıkanması,  uzun süre oturur halde durmak, klimaya çok fazla maruz kalmak da ciltte kuruluğa bağlı kaşıntıya sebep olur.  Haftalık ve günlük bakımlar uygulayarak bacaklardaki pullanma ve kurumayı düzeltebiliriz. Menopoz ve ileri yaşta kuruma daha şiddetli olacağından günlük bakım kremlerini sabah ve akşam tekrarlamak gerekir. Geçmeyen kuru kaşıntılarda dermatoloji uzmanı tarafından alerji testleri ve cilt testleri ile inceleme yapılır.

KAŞINTI NELERİN HABERCİSİ?

Bacak bölgesinde sık görülen egzama, sedef, liken, ürtiker, kıl dönmesi, mantar enfeksiyonu, kılcal damar artışı gibi bilinen birçok deri hastalığının ilk belirtisi kaşıntıdır. Kaşımak bu hastalıkların alevlenmesine, hastalığın genişlemesine neden olur. Vakit kaybetmeden dermatoloji doktoruna gidilerek bilinçli bir tanı ve tedavi programı uygulanmalıdır.

Kızarıklık ve kabarıklıkla birlikte seyredebilen bacak arası bölgesindeki kaşıntıların genel sebebi mantar enfeksiyonudur. Bununla birlikte mantar, birçok deri hastalığı ile karışabilir. Geçmeyen tedaviye dirençli bacak arası kaşıntılarında cilt uzmanına gidilmesi, teşhis için gerekli tetkiklerin yapılması önerilir.

Oturarak çalışanlarda ya da sürekli ayakta hareketsiz duranlarda bacaklarda şişme, kılcal damar artışına bağlı olarak istemsiz kaşıntılar olur. Gün içinde verilen kısa molalarda yürüyüş yapılması ile kaşıntının önüne geçilebilir.

Şeker, karaciğer, böbrek hastalıkları veya kan hastalıkları kaşıntının daha az sıklıkla görüldüğü önemli hastalıklardır. Ayırt etmek açısından cilt doktoru tarafından gerekli tetkikler istenerek teşhis konulur.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin vermeyiz!
    1. Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin..
    2. Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı..
    3. Abdullah Gül'den döviz açıklaması:..
    4. Ceazevi değiştirilen Alaattin..
    5. İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11..
    6. 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
    7. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    8. Kahramanmaraş'ta kurban pazarında..
    9. Sakarya'da otübüs terminalinde..
    10. FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    13. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    14. KYK geri ödeme kredi borçları..
    15. Gaziantep'te tanker devrildi, 10 ton..
    16. Beyoğlu 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. PKK'ya ağır darbe! Kritik ismi öldürüldü
    18. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    19. Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?
    20. Neden çavdar ekmeği tüketmeliyiz?
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın