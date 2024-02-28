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Gündem Bacak bacak üstüne attı! İsrail tankını böyle patlattı
Gündem

Bacak bacak üstüne attı! İsrail tankını böyle patlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 09:40:00 -

Kassam Tugayları katilleri yok ederken yeni bir görüntü servis etti. Bir mücahidin bacak bacak üstüne atarak bebek katillerini hava uçurduğu o anlar böyle yayınlandı.

Katil İsrail'in 144 günden bu yana sürdürdüğü baskı abluka ve katliama karşı El-Kassam Tugayları’nın mücadelesi durmaksızın devam ediyor.

Kassam Tugayları, yeni görüntüler yayınladı

Bir Mücahidin, işgalci İsrail tankını hedef alırken bacağını diğer bacağının üstüne attığı anlar da görüntülere yansıdı.

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