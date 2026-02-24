Baburrahme Mescidi yeniden siyonist sırtlanların hedefinde!

Uluslararası Kudüs Kurumu, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa yerleşkesinde, özellikle Babürrahme Mescidi çevresinde yeni bir fiili durum oluşturma girişimi başlattığını duyurdu. Kurum, söz konusu adımların bölgede mevcut statükoyu zorlayacak nitelikte olduğunu belirtti.

Uluslararası Kudüs Kurumu, Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni ve tehlikeli bir tırmanış konusunda uyardı.

Kurum, siyonist rejimin Baburrahme Mescidi üzerinden yeniden bir oldubitti süreci başlattığını, hedefin ise Aksa'nın doğu bölümünü koparmak ve içeride yeni bir polis merkezi dayatmak olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ramazan ayı öncesinde 3-4 Şubat gecesi işgalcilerin, Baburrahme Mescidi ile Esbat Kapısı arasında yer alan Şer'i Hadis Dârü'l-İlmi'nin kilidini kırarak içeri girdiği ve yeni kilit takılmasına izin vermediği bildirildi. Bu adımın, mekânı sürekli baskına açık hale getirme ve fiili kontrol oluşturma girişimi olduğu vurgulandı. Aynı süreçte Aksa içindeki bazı kubbe ve halvethanelerin de hedef alındığı kaydedildi.

Kurum, Şer'i Hadis Dârü'l-İlmi'ne yönelik müdahalenin doğrudan Baburrahme Mescidi'ni yeniden kapatma ve kontrol altına alma niyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Baburrahme Mescidi, 22 Şubat 2019'da Kudüslü Müslümanların direnişi ve ribatı sayesinde yeniden ibadete açılmıştı. Bugün ise aynı alanın kuzeyinden kuşatma başlatıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, doğu avlusunun sistematik biçimde hedef alındığı, baskınlar sırasında siyonist yerleşimci grupların burada ritüeller gerçekleştirdiği, Müslüman muhafızların ve cemaatin girişinin engellendiği belirtildi. Bu durumun, Aksa'da mekânsal bölünme planının doğu kesim üzerinden yeniden devreye sokulmak istendiğini gösterdiği kaydedildi.

Kurum ayrıca, Şer'i Hadis Dârü'l-İlmi'nin ilerleyen süreçte yeni bir polis noktasına dönüştürülebileceği uyarısında bulundu. Daha önce 1982'de el konulan Cünblatiyye Zâviyesi'nin polis merkezine çevrildiği hatırlatılarak, Aksa içinde güvenlik gerekçesiyle kalıcı işgal altyapısının adım adım genişletildiği ifade edildi.

13 Mart 2024'ten bu yana Aksa içerisinde günün her saati çok sayıda yaya devriyenin dolaştığı bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Kudüs Kurumu, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'daki varlığın artırılması çağrısında bulundu.

Kudüs ve Filistin halkı başta olmak üzere tüm Müslümanları Aksa'ya yönelmeye, ribat ve itikâfla özellikle doğu avlusunu ihya etmeye davet etti.

Açıklamada ayrıca, Arap ve İslam dünyasına, âlimlere ve kanaat önderlerine seslenilerek Ramazan boyunca Aksa'nın korunmasının ortak bir gündem haline getirilmesi istendi.

Mescid-i Aksa'nın kimliğini savunmanın yalnızca Filistinlilerin değil, ümmetin tamamının sorumluluğu olduğu vurgulandı.