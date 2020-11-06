Babürlerin motifleriyle ünlü mabedi: Vezir Han Camisi

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMET NAZIM TAŞCI - Pakistan’ın Pencap eyaletinde 17. yüzyılda Babürler döneminde inşa edilen Vezir Han Camisi eşsiz mimarisi, görkemli duruşu, bünyesinde bulunan incelikli işlemeleriyle ülkenin başlıca cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Pakistan basını ve ilgili kaynaklardan derlediği bilgilere göre, caminin inşasına Hint alt kıtasının çeşitli bölgelerinde aralarında Tac Mahal, Cuma Camisi ve Kızıl Kale'nin de bulunduğu önemli eserler bırakan Babür Sultanı Şah Cihan döneminde 1634'te başlandı.

Yapımı yaklaşık 7 yıl süren cami, ismini Vezir Han olarak bilinen dönemin Pencap Valisi Hekim İlmüddin Ensari'den aldı.

Lahor Kalesi'ne oldukça yakın mesafede olan cami, Babür sultanlarınca burada bulundukları dönemde cuma selamlığı olarak da kullanıldı.



Yapının öne çıkan özellikleri arasında sekizgen 4 minaresi, geniş avlusu, 5 kubbesi ve oldukça ünlü çini ve hat işlemeleri yer alıyor.

Caminin avlusunda, mabed inşa edildiği dönemde öğrenciler için düşünülen hücre şeklinde 32 küçük oda ile alt kıtadaki Babür camilerinin birçoğunda göze çarpan abdest havuzu bulunuyor.

Öte yandan, 13. yüzyılda İran'dan bölgeye göç eden ve Miran Badşah olarak da bilinen sufi Seyit Muhammed İshak Gazroni'nin kabri de yine avluda yer alıyor.

Caminin bünyesinde ayrıca bir Hattat pazarı ile hamam da mevcut.



- Yaklaşık 380 yıldır ayakta

Vezir Han Camisi, Babürler döneminden günümüze ulaşan eserler arasında oldukça süslü işlemeleriyle de öne çıkıyor.

Şehirdeki bir başka anıt Delhi Kapısı’nın yakınında bulunan camide girift çini işlemeleriyle bilinen "kashi-kari" çalışma stili göze çarpıyor.

Yüzyıllardır ayakta duran caminin kubbelerindeki Kur'an-ı Kerim ayetleri ve çeşitli esmalardan oluşan hat yazıları, geometrik formlar, çiçek ve ağaç desenlerinden oluşan renkli çinileri ve motifleri yapıyı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline getiriyor.

Bununla birlikte cami, hemen yanı başındaki dar sokakların hareketli kalabalığından, yolcu taşımacılığında kullanılan "rikşa" (çekçek) ve "çinçilerin" korna seslerinden bir süreliğine uzaklaşmak isteyenlere sessiz ve huzur dolu ortam sunuyor.



Pakistan'ın kültür başkenti olarak nitelendirilebilecek Lahor'da bulunan caminin işlemelerindeki çeşitlilik, farklı din ve ırktan insanın uyum içinde bir arada yaşadığı şehirde halkın sosyal dokusunu da yansıtıyor.

İngiltere'nin Hindistan'ı sömürgesi haline dönüştürdüğü yüzyıllara, Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasına ve modern Pakistan'ın geçen on yıllarına şahitlik eden cami, yaklaşık 380 yıldır ayakta duruyor ve ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Vezir Han Camisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de bulunuyor.