Babel'i takımda tutun diyen Torrent acaba kendi kalabilecek mi?

Galatasaray'da seçim kaosu sürmeye devam ederken, Teknik Direktör Domenec Torrent'in takımda gitmesine kesin gözüyle bakılan, Hollandalı oyuncu Ryan Babel için kalsın raporu vermesi şaşkınlık oluşturdu. Torrent'in bu denli tavrı sonrası futbolseverler, 'Acaba kendi takımda kalabilecek mi' sorularını sordurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hollandalı futbolcu 36 yaşındaki Ryan Babel'in 1 sene daha takımda kalması gerektiği şeklinde rapor hazırladı.

Yeni sezonda başkan kim olursa olsun takımda kalmak isteyen Domenec Torrent, yönetimi ikna etmek için raporunu hazırlamaya devam ediyor.

Futbolcuları tek tek analiz eden İspanyol hoca, Pulgar ve Babel'in takımda kalması gerektiğinin altını çizdi.

Babel kalsın dedi

Taraftarlar tarafından sıkça eleştirilen Hollandalı oyuncunun 1 sene daha takımda kalması gerektiğini söyleyen İspanyol hocanın takımdaki geleceği de belirsiz.

İki başkan adayının da çalışmayı düşünmediği Torrent, yaptığı raporlarla bu durumu tersine çevirmeyi umuyor.